    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Скільки вибухонебезпечних предметів було знищено за тиждень у Харківській області
17.06.2024  15:30   Віталій Хінєвіч

Скільки вибухонебезпечних предметів було знищено за тиждень у Харківській області

397 ворожих боєприпасів знешкодили сапери на Харківщині за минулий тиждень.

 
Про це під час брифінгу повідомив речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко, передає РЕДПОСТ.
 
«З початку війни піротехніки обстежили 7297 гектарів території, 2029 гектарів сільгоспугідь та понад 4 тисячі кілометрів лінійних мереж. Обстежено 61 об’єкт та 4546 домогосподарств. Загалом виявлено та знешкоджено 95 тисяч 224 одиниці вибухонебезпечних предметів», - зазначає Євген Василенко.
 
Також, рятувальники просять громадян дотримуватися заходів мінної безпеки: не відвідувати кладовища, ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої або які були під ворожою окупацією. 
 
З початку бойових дій внаслідок підривів на ВНП загинуло 79 осіб, травмовано 221 особа.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби ворожі війська спричинили 2 пожежі в Ізюмському районі.
 
Тэги:  міни, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.06 Надзвичайні події Сапери повідомили, скільки за тиждень виявили та знищили вибухонебезпечних предметів на Харківщині 11.06 Надзвичайні події Працюють у надскладних умовах: сапери показали, як знищують ворожі вибухонебезпечні предмети 06.06 Надзвичайні події Сапери розповіли, скільки вибухонебезпечних предметів було знищено за тиждень у Харківській області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 