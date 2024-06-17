17.06.2024 15:30 Віталій Хінєвіч

Скільки вибухонебезпечних предметів було знищено за тиждень у Харківській області

397 ворожих боєприпасів знешкодили сапери на Харківщині за минулий тиждень.

Про це під час брифінгу повідомив речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко, передає РЕДПОСТ.

«З початку війни піротехніки обстежили 7297 гектарів території, 2029 гектарів сільгоспугідь та понад 4 тисячі кілометрів лінійних мереж. Обстежено 61 об’єкт та 4546 домогосподарств. Загалом виявлено та знешкоджено 95 тисяч 224 одиниці вибухонебезпечних предметів», - зазначає Євген Василенко.

Також, рятувальники просять громадян дотримуватися заходів мінної безпеки: не відвідувати кладовища, ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої або які були під ворожою окупацією.

З початку бойових дій внаслідок підривів на ВНП загинуло 79 осіб, травмовано 221 особа.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби ворожі війська спричинили 2 пожежі в Ізюмському районі.