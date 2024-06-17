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17.06.2024  17:00   Дмитро Колонєй

Не чекайте на трамвай по Салтівському шосе у Харкові зранку вівторка та середи

Коли та чому не курсуватимуть два трамваї по популярній магістралі розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.


Не чекайте на трамвай по Салтівському шосе у Харкові зранку вівторка та середи
Як повідомляє РЕДПОСТ, з 10:00 до 16:00 18 та 19 червня 2024 року буде припинений рух трамваїв на Салтівському шосе та у пров. Салтівському через ремонт трамвайної колії.
 

Трамвай №6 курсуватиме так:

 
  • №6: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;

Трамвай №8 ходитиме таким чином:

 
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  • №8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
 

Тимчасовий автобус №8 їздитиме наступним шляхом руху:

 
  • Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – БК «ХЕМЗ» (розворотне коло тролейбуса) – вул. Олега Громадського – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе – Салтівське шосе (602-й мікрорайон).

 

Тэги:  транспорт, маршрут, харків
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