    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ.
17.06.2024  17:33   Дмитро Колонєй

На Харківщині окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ.

Оперативна інформація по Харківщині від Генштабу ЗСУ на 17 червня 2024 року.

Намагаються прорвати оборону ЗСУ окупанти на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
  • На Харківському напрямку обліковано п’ять боєзіткнень.  Окупанти не полишають спроб прорвати нашу оборону біля Вовчанська та Липців – точаться бойові дії. Українські воїни завдають російським військам відчутних втрат.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
  • На Куп’янському напрямку станом на зараз Сили оборони уже відбили сім ворожих атак поблизу Синьківки, Піщаного та Степової Новоселівки, ще дві - тривають. 
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.06 Армія На Харківщині створили мурал, присвячений розвіднику Олегу Фадєєнку 17.06 Надзвичайні події Мешканець Харківщини схиляв місцевих мешканців отримувати російські паспорти 17.06 Надзвичайні події Виготовляв фальшиві документи для ухилення від мобілізації: СБУ затримала харків’янина
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 