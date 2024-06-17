17.06.2024 18:08

У Харкові тролейбуси тимчасово не курсуватимуть двома проспектами

Як зміниться маршрут руху електротрансорту та чому саме, розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.



У Харкові тролейбуси тимчасово не курсуватимуть двома проспектами



Як повідомляє РЕДПОСТ , з 10:00 до 14:00 18 та 19 червня 2024 року буде припинений рух тролейбусів на Індустріальному та Олександрівському проспектах на ділянці від вул. Ощепкова до вул. 12 Квітня (в напрямку вул. 12 Квітня) через обрізку дерев вздовж контактної мережі тролейбуса.

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Тролейбус №3 курсуватиме так:

№3: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Байрона – бул. Богдана Хмельницького – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. 12 Квітня»;

у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом;

Тролейбус №7 ходитиме так:

розворотне коло «Вул. 12 Квітня» – вул. 12 Квітня – пр. Олександрівський – бул. Богдана Хмельницького – вул. Каденюка – вул. Ощепкова – ст. м. «Армійська» – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. 12 Квітня».

Також буде обмежений рух транспорту на пр. Індустріальному, на ділянці від вул. Біблика до пр. Героїв Харкова (в напрямку пр. Героїв Харкова). Рух транспорту буде організований вільною від виконання робіт смугою.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про зміни у русі двох харківських трамваїв.