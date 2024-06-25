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25.06.2024  11:30   Віталій Хінєвіч

Скільки з початку війни на Харківщині виявлено та знешкоджено вибухонебезпечних предметів

Про хід розмінування розповів начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Артем Астахов, передає РЕДПОСТ .

 
Загалом, з початку бойових дій піротехніки обстежили 7 тисяч 345 гектарів території, 2045 гектарів сільгоспугідь, понад 4 тисячі кілометрів лінійних мереж, 61 об’єкт та 4549 домогосподарств.
 
«На Харківщині працюють 38 піротехнічних розрахунків, 199 саперів та 94 одиниці техніки зведеного загону ДСНС, у тому числі 12 машин механізованого розмінування. Лише за минулий тиждень сапери здійснили 265 залучень, під час яких було знешкоджено 542 одиниці ворожих боєприпасів», - розповів Артем Астахов. 
 
Рятувальники звертаються до громадян з проханням чітко дотримуватися заходів мінної безпеки: не відвідувати кладовища, ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, у яких точилися бої або які перебували під ворожою окупацією. 
 
З початку повномасштабного вторгнення внаслідок підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметах загинула 81 людина, травмовано 223 людей.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що після обстрілу Харківщини горіло поле з травою.
Тэги:  міни, харків
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