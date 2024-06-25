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25.06.2024  11:31   Рита Парфенова

У Харкові знову закрили один з віходів метро «Університет»

На станції «Університет» тимчасово закрито частину пішохідного переходу.

метРо

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський метрополітен, у звʼязку з проведенням ремонтних робіт, тимчасово зачинено вихід №5 з підвуличного пішохідного переходу на станції «Університет» у напрямку Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Про відновлення роботи вказаної ділянки підвуличного пішохідного переходу буде повідомлено додатково.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що цей вихід зі станции метро «Університет»  зачинився на ремонт 24 червня. Ввечері того ж дня його відчинили для пішоходів.
Тэги:  метро, харків
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