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25.06.2024  11:55   Віталій Хінєвіч

1162 повідомлення про правопорушення і події надійшло за добу до працівників поліції Харківщини

Більшість з них стосувалися фактів порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, незаконного обігу наркотиків.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 30 осіб. 
 
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3500 транспортних засобів.
 
В ході відпрацювання території поліцейські викрили 33-річну жінку у зберіганні наркозасобів. В ході особистого огляду у порушниці вилучили пакет з пігулками білого кольору, зі слів метадон, пакет з речовиною зеленого кольору рослинного походження, попередньо марихуаною, а також пакети з ймовірно амфетаміном та згортки з метадоном. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.
 
Минулої доби на території Харківщини сталося 28 дорожньо-транспортних пригод, в яких 23 громадяни отримали травми. 
 
Працівники поліції викрили 4 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожі обстріли пошкодили школу, ЛЕП та житлові будинки: ситуація на Харківщині на ранок 25 червня.
 
Тэги:  події, харків
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