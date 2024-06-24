24.06.2024 17:03 Дмитро Колонєй

У Харкові знову відкрито вихід з метро Університет у бік ХНУ Каразіна

У Харкові функціонують всі виходи з підземки у центрі.



У Харкові знову відкрито вихід з метро Університет у бік ХНУ Каразіна



Як повідомляє РЕДПОСТ, вихід №5 з підвуличного пішохідного переходу на станції «Університет» (у бік Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна) відчинено для користування пасажирів.

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Нангадаємо, роаніше РЕДПОСТ писоав, що у звʼязку з проведенням ремонтних робіт, тимчасово зачинено вихід №5 з підвуличного пішохідного переходу на станції «Університет» у напрямку Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.