Комунальному підприємству Харкова потрібні фахівці

В этот день

Гороскоп на 24 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Вам буде легше концентруватися на головному, не відволікаючись на другорядне. Єдине "але" - зірки схилятимуть до зайвої серйозності і навіть суворості, що може трохи затьмарювати ваш настрій.

Прогноз погоди у Харкові на 24 червня На нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Уночі можливий сильний дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.