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24.06.2024  16:41   

Комунальному підприємству Харкова потрібні фахівці

СКП «Харківзеленбуд» запрошує на роботу.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, підприємство має вакансії:
 
  • озеленювачів (заробітна плата - від 10,5 тис. грн);
  • бухгалтера з нарахування зарплати зі знанням 1С ЗУП (зп - до 20 тис. грн); 
  • слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів на дільницю механізації (зп - від 15 тис. грн).
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КП пропонує офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та соціальні гарантії. Подробиці - за тел. : (057) 725-02-84.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив актуальні вакансії в Харківській області.

 

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