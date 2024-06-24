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24.06.2024  16:07   

Окупанти вербують підлітків в інтернеті для диверсій на Харківщині

Кіберполіція попереджає мешканців Харківщини про небезпеку в інтернеті.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у червні 2024 року поліцейські спільно з СБУ викрили схему російських спецслужб з вербування підлітків для вчинення диверсій. Юнаків віком від 13 до 18 років, яких Росія втягнула в злочинну діяльність, затримано. Тепер їм загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
 
Поради для батьків, як запобігти небезпеці 
 
Інформуйте про небезпеку вербування та наслідки скоєння злочинів;
Слідкуйте за онлайн-активністю у мережі та колом інтернет-знайомств;
Контролюйте дотримання комендантської години; 
При отриманні інформації про вербування – повідомте поліцію за номером 102 або заповніть форму зворотного зв’язку на сайті кіберполіції.
 

Поради для підлітків: 

 
Будьте обачними з незнайомцями в інтернеті, не діліться з ними особистою інформацією;
Розповідайте дорослим про нові онлайн-знайомства;
Уникайте відвідування інтернет-ресурсів із сумнівним вмістом;
Передусім використовуйте офіційні ресурси для отримання та перевірки інформації;
При отриманні пропозицій скоєння диверсій за гроші – повідомте поліцію за номером 102 або заповніть форму зворотного зв’язку на сайті кіберполіції.
 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 
Вказані злочини можуть бути кваліфіковані відповідно до низки статей Кримінального кодексу України, за які передбачені суворі покарання — до довічного позбавленні волі, зокрема, за статтями:
 
  • ст. 111 (Державна зрада), карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна;
  • ст. 113 (Диверсія, вчинена в умовах воєнного стану), карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна;
  • ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), карається до десяти років позбавлення волі;
  • та інші.
 
Нагадуємо, що згідно ч. 3 ст. 111 ККУ, громадяни України, які на виконання злочинного завдання іноземної держави не вчинили ніяких дій і добровільно повідомили органам державної влади України про свій зв’язок з ними та про отримане завдання, звільняються від кримінальної відповідальності.
 
Тэги:  агрессия россии, підлітки, харків
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