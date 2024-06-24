24.06.2024 15:32 Дмитро Колонєй

Одруження на відстані по відеозв'язку: "Дія" тестує нову функцію

Тисячі пар ваказали бажання побратися у перевіряємому режимі.



Одруження на відстані по відеозв'язку: "Дія" тестує нову функцію



Як повідомляє РЕДПОСТ , «Дія» запустила бета-версію революційної функції у сфері державних послуг - одруження по відеозвʼязку,

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Цими вихідними в «Дії» вже розписалися три пари А загалом на тестуєму весрію функції записалося 2500 пар. А вже скоро сервіс буде доступним для всіх, як і розлучення та зміна імені,

ВІдтепер застосунок дає змогу одружитися навіть парі на відстані. Незалежно від того, відстань вимірюється містами чи материками.