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20.06.2024  17:50   Віталій Хінєвіч

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 20 червня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2190 вакансій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • Клішист – 20 000 грн. 
  • Наповнювач ампул – 15 400 грн. 
  • Лісоруб – 15 000 грн. 
  • Колорист (поліграфічне виробництво) – 12 000 грн. 
  • Садівник – 11 990 грн. 
  • Бактеріолог – 10 660 грн. 
  • Перукар собак (грумер) – 10 000 грн. 
  • Тесляр – 9 895 грн. 
  • Робітник з догляду за тваринами – 8 800 грн. 
  • Вчитель-дефектолог – 8 000 грн. 
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
Із питань зайнятості необхідно звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 
0800 600 498;  +38 063 847 83 67;  +38 096 055 48 69;  +38 067 728 97 45;  +38 097 970 40 68. 
 
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можливо знайти за посиланням.
 
Тэги:  робота, харків
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