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20.06.2024  18:21   Дмитро Колонєй

На Харківщині переховується жінка, яка працювала на загарбників

Мешканка Харківщини підозрюється у держзраді.

Працювала на загарбників та зараз переховується на Харківщині прибічниця росіян
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 38-річна мешканка Ізюму під час російської окупації міста перейшла на бік загарбників:
 
  • Добровільно погодилась працювати на окупантів;
  • У червні 2022 року обійняла посаду «головного спеціаліста відділу юстиції ВЦА Ізюмського району Харківської області»;
  • Видавала населенню довідки російського зразка;
  • Отримувала заробітну плату в російських рублях.
 
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Наразі жінка переховується від правоохоронців. Вирішується питання щодо оголошення її у розшук. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про мешканця Харківщини, який співпрацював з окупантіами.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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