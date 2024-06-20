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20.06.2024  19:00   

На Харківщині триває евакуація людей з-під обстрілів росіян

Але не всі мешканці громади згодні покинути рідні місця на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, триває евакуація з Липецької громади. Але не всі згодні залишити рідні дромівки, не зважаючи на смертельну небезпеку. Так, правоохоронцям не вдалося вмовити літню місцеву мешканку, яка, не дивлячись на постійну загрозу життю, поки відмовилася виїжджати. Але вдалося вмовити виїхати чоловіка.
 
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Також працівники поліції вивезли до Харкова собаку, у якого була поранена лапа. Тварину поліцейські доставили до ветеринарного пункту.
 
Правоохоронці нагадують, що у разі прийняття рішення про евакуацію з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів окупаційної армії, потрібно звернутися на
 
  • «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91,
  • спецлінію поліції «102» або
  • до найближчих відділень поліції.
 
Напередодгні, 19 червня 2024 року з Куп’янського, Чугуївського, Харківського районів силами поліції евакуйовано 23 людини.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про  примусову евакуацію дітей на Харківщині.
 
Тэги:  агрессия россии, евакуація, харків
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