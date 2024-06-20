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20.06.2024  19:31   Дмитро Колонєй

Ворог збільшив кількість атак на Харківщині

Про оперативну ситуацію на Харківщині на 20 червня 2024 року рощповіли у Генштабі ЗСУ.

Збільшили кількість атак на Харківщині окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація
 
  • До 13 ворог збільшив кількість атак на Куп’янському напрямку. Невдалі спроби покращити своє тактичне положення відповідно зросли до десяти.
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  • Крім того, загарбники продовжують атакувати в районах Синьківки та Степової Новоселівки.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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