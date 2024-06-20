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20.06.2024  20:10   

У Харкові впали десятки дерев під час негоди

Комунальники впорядковують місто після негоди.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники КП «Харківблагоустрій» наводять лад у місті - внаслідок негоди впало понад 50 дерев і 100 гілок:
 
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  • впорядковують територію,
  • прибирають дерева та гілля.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що через шквальний вітер пошкоджень зазнали дерева майже в усіх районах Харкова.

 

Тэги:  комуенальники, негода, харків
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