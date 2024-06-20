20.06.2024 20:44

Окупанти обстрілюють прикордонні селища Харківщини і Харків

Оперативна бойова ситуація по Харківщині від ХОВА на вечір 20 червня 2024 року.

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Окупанти обстрілюють як прикордонні населені пункти регіону, так і місто Харків. За добу противник випустив по території області понад 30 керованих авіабомб. Це Липецький, Вовчанський, Куп'янський напрямки.

Активна фаза евакуаційних заходів на Вовчанському та Липецькому напрямках пройшла. Всього з цих напрямів до більш безпечних територій було евакуйовано близько 12 тисяч людей.