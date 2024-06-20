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20.06.2024  20:44   

Окупанти обстрілюють прикордонні селища Харківщини і Харків

Оперативна бойова ситуація по Харківщині від ХОВА на вечір 20 червня 2024 року.

Обстрілюють прикордонні селища Харківщини і Харків окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, впродовж доби ворог продовжував завдавати масованих ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі області.
 
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Окупанти обстрілюють як прикордонні населені пункти регіону, так і місто Харків. За добу противник випустив по території області понад 30 керованих авіабомб. Це Липецький, Вовчанський, Куп'янський напрямки. 
 
Активна фаза евакуаційних заходів на Вовчанському та Липецькому напрямках пройшла. Всього з цих напрямів до більш безпечних територій було евакуйовано близько 12 тисяч людей.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог збільшив кількість атак на Харківщині.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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