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20.06.2024  21:34   Дмитро Колонєй

Готуємо салат з черешнею та помідорами.

Смачна ягода – інгредієнт не лише для десертних страв.

 
Як пише РЕДПОСТ, солодка черешня – одна з найкращих ягід для додавання до салатів.
 

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Салат з черешнею та помідорами

 
Продукти: 
 
  • 4 помідори, 
  • 150 г черешні, 
  • 150 г фети, 
  • 2-3 гілочки м'яти, 
  • 2 ст. оливкової олії, 
  • 2 ч. л. меду, 
  • спеції.
 

Покроковий рецепт приготування: 

 
  1. Видалити з черешні кісточки
  2. Нарізати часточками помідори.
  3. Нарізати кубиком фету. 
  4. Подрібнити м'яту
  5. Заправити салат олією з медом та спеціями.
 
 
 

 

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