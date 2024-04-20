Готуємо запіканку з квашеною капустою

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Гороскоп на 21 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогоднішній день сприяє спокійній рутинній роботі, тому ви маєте можливість зайнятися багатьма давно запланованими справами.

Прогноз погоди у Харкові на 21 квітня У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі йтиме дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.