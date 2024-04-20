Готуємо запіканку з квашеною капустою

Страва стане прекрасною та бюджетною сімейною вечерею.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати шоколадний десерт із цикорієм.
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Сьогоднішній день сприяє спокійній рутинній роботі, тому ви маєте можливість зайнятися багатьма давно запланованими справами.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі йтиме дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.
21 квітня кожного року відзначається Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності.
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