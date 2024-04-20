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20.04.2024  21:43   Дмитро Колонєй

Готуємо запіканку з квашеною капустою

Страва стане прекрасною та бюджетною сімейною вечерею.

Як приготувати запіканку з квашеною капустою
 
 
Як пише РЕДПОСТ, квашена капуста - одна з найдавніших страв, яка успішно застосовується в різних рецептах.
 

Запіканка з квашеною капустою

 

Продукти:

 
  • 5 картоплин,
  • 200 г грибів,
  • 1 цибулина,
  • 200 г квашеної капусти,
  • 1 склянка води,
  • 140 г борошна,
  • спеції.
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Нарізати картоплю кружальцями
  2. Нарізати гриби платівками.
  3. Нарізати цибулю пір'ям.
  4. Віджати квашену капусту.
  5. Викласти у форму шарами картоплю, гриби, цибулю, капусту і знову картоплю.
  6. Присипати шари спеціями.
  7. Змішай воду з борошном, щоб не було грудочок
  8. Залити цією сумішшю запіканку.
  9. Відправити її на 1:00 в духовку при 190 градусах.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як  приготувати шоколадний десерт із цикорієм.

 

Тэги:  рецепт, запіканка, капуста
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