21.04.2024 06:00 Віталій Хінєвіч

Прогноз погоди у Харкові на 21 квітня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі йтиме дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

21 квітня вітер буде східний, 6,8 м/с.

Температура повітря: вночі 12° тепла, вдень 19–21°.

Народні прикмети:

Наші пращури примітили: якщо схід ясний, то літо буде хорошим.

Якщо похмуро, то літо буде поганим, а якщо туманно – бути влітку негоді. Теплий вечір і тиха ніч – до спекотного й сухого літа.

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