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21.04.2024  06:00   Віталій Хінєвіч

Прогноз погоди у Харкові на 21 квітня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі йтиме дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
21 квітня вітер буде східний, 6,8 м/с.
 
Температура повітря: вночі 12° тепла, вдень 19–21°.
 

Народні прикмети:

  • Наші пращури примітили: якщо схід ясний, то літо буде хорошим. 
  • Якщо похмуро, то літо буде поганим, а якщо туманно – бути влітку негоді. Теплий вечір і тиха ніч – до спекотного й сухого літа.

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Тэги:  погода, харків
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