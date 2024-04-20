Окупанти спричинили велику пожежу на Харківщині

20 квітня, близько 16:00, ворог завдав артилерійського удару по прифронтовому населеному пункту Курилівської громади Куп’янського району.
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Уникайте можливих конфліктів, які можуть виникнути з нічого. Краще цього дня присвятіть себе питанням, де ніхто не зможе завадити вам або заперечити вашим діям.
З самого ранку небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Ввечері очікується сильний дощ.
Щороку третьої суботи квітня, починаючи з 1999 року, в Україні відзначається День довкілля.
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