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20.04.2024  21:05   Віталій Хінєвіч

Окупанти спричинили велику пожежу на Харківщині

20 квітня, близько 16:00, ворог завдав артилерійського удару по прифронтовому населеному пункту Курилівської громади Куп’янського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Ворожі снаряди поцілили у житлову забудову, спричинивши велику пожежу. 
 
На час прибуття вогнеборців пожежа розповсюдилась на площу близько 600 кв.м.  Горіли 3 приватні будинки і ще скільки ж надвірних забудов. 
 
 
З вогнем боролись 3 оперативних відділення ДСНС у складі 12 осіб особового складу та 3 одиниць техніки, а також добровольці місцевого агропідприємства зі своєю пристосованою для цілей пожежогасіння технікою.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 20 квітня у полі поблизу села Турове Золочівської громади трактор марки «Fendt 936 Vario» наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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