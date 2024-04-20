20.04.2024 21:05 Віталій Хінєвіч

Окупанти спричинили велику пожежу на Харківщині

20 квітня, близько 16:00, ворог завдав артилерійського удару по прифронтовому населеному пункту Курилівської громади Куп’янського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Ворожі снаряди поцілили у житлову забудову, спричинивши велику пожежу.

На час прибуття вогнеборців пожежа розповсюдилась на площу близько 600 кв.м. Горіли 3 приватні будинки і ще скільки ж надвірних забудов.

З вогнем боролись 3 оперативних відділення ДСНС у складі 12 осіб особового складу та 3 одиниць техніки, а також добровольці місцевого агропідприємства зі своєю пристосованою для цілей пожежогасіння технікою.

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