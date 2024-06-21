Прогноз погоди у Харкові на 21 червня

Погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
21 червня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 7–12 м/с.
Температура повітря вночі 13–15°, вдень 24–26°.
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Сьогоднішній день ідеально підходить для організації заходів та спілкування. Спілкування з коханою людиною принесе особливу радість та гармонію у почуттях.
Погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.
21 червня 2015 року вся світова спільнота любителів та професіоналів йоги відзначила I Міжнародний день йоги.
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