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21.06.2024  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 21 червня

Погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.


Фото з відкритих джерел

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

21 червня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря вночі 13–15°, вдень 24–26°.

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Народні прикмети

  • що більше роси вранці, то кращим буде врожай цього року;
  • вранці листя латаття не піднімається над водою – чекайте на дощ після обіду;
  • якщо почалася гроза, то залишок червня буде грозовим;
  • у лісах багато грибів – осінь також буде грибною;
  • град сьогодні обіцяє прохолодне літо;
  • хмарно, але квіти не закриваються і бджоли не перестають літати – дощу не буде;
  • липа вже почала відцвітати – осінь буде ранньою;
  • після дощу сонце яскраве – ввечері знову піде дощ;
  • на небі веселка – до гарної погоди.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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