21.06.2024 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 21 червня

Погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

21 червня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря вночі 13–15°, вдень 24–26°.

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Народні прикмети

що більше роси вранці, то кращим буде врожай цього року;

вранці листя латаття не піднімається над водою – чекайте на дощ після обіду;

якщо почалася гроза, то залишок червня буде грозовим;

у лісах багато грибів – осінь також буде грибною;

град сьогодні обіцяє прохолодне літо;

хмарно, але квіти не закриваються і бджоли не перестають літати – дощу не буде;

липа вже почала відцвітати – осінь буде ранньою;

після дощу сонце яскраве – ввечері знову піде дощ;

на небі веселка – до гарної погоди.