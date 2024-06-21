21.06.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 21 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогоднішній день ідеально підходить для організації заходів та спілкування. Спілкування з коханою людиною принесе особливу радість та гармонію у почуттях.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Спілкування та інформація необхідні Овну як повітря! Чим більше навколо нього людей, тим краще, причому не так важливо, друзі це, колеги чи сторонні: Овен з усіма порозуміється. Завдяки своїй комунікабельності, у Овна є шанс завести цікаве чи корисне знайомство, нове хобі, стати володарем потрібної інформації. Іншими словами, гороскоп схиляє його поєднувати приємне з корисним, у повній відповідності до приказки: «Спілкування працює на тих, хто працює на нього».

Телець (21 квітня – 21 травня)

Цей день Тельцю варто присвятити обдумуванню найскладніших завдань та будівництву планів на майбутнє – це виходитиме у нього найкраще. А ось реалізація проектів може відбуватися не так гладко, тому Тельцю не варто навіть братися за важливі справи. День наділяє його вмінням аналізувати, а також вибудовувати складні, хитромудрі схеми. Завдяки цьому, Телець здатний знайти вирішення будь-якої проблеми, а його плани на майбутнє будуть ґрунтовними, глобальними та надійними, як Велика Китайська стіна.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Найбільший успіх у будь-яких справах Близнюкам принесе співпраця з оточуючими. В принципі, вони можуть діяти і самостійно, на свій страх і ризик, проте злагоджені дії в команді стануть добрим стимулом і дозволять їм досягти свого швидше і з найкращим результатом. Взагалі, всього найкращого Близнюкам варто чекати від людей, які знаходяться навколо: не виключено, що хтось із них підкине цікаву думку, дасть цінну пораду чи поділиться позитивними новинами!

Рак (22 червня – 23 липня)

Гороскоп Рака обіцяє успіх у справах, проте «винною» у цьому буде аж ніяк не сліпа удача. Зірки наділяють Рака рішучістю, активністю та ще цілим набором якостей, які дозволять йому з успіхом долати перепони та братися практично за будь-які справи. Навіть дуже ненадійні та заплутані проекти можуть виявитися Раку по плечу. А все тому, що він точно знатиме відповідь на два питання: що треба робити і головне – як.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Зірки попереджають Лева про те, що між ним та його планами можуть стати перешкоди, і ім'я цих перешкод – Лінь та Пасивність. Пробуксовки здатні утворюватися навіть там, де їх, здавалося б, не може бути: питання, які, як Лев думав, вже вирішені, здатні обернутися несподіваною стороною і вимагати нових зусиль. Втім, це зовсім не означає, що його плани зазнають краху. Просто Леву доведеться витратити на виконання будь-яких завдань набагато більше часу та енергії, ніж зазвичай.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Якщо Діва не все вийде, то винна в цьому буде виключно вона сама. День віщує їй хороші можливості, проте Діва може не повною мірою ними скористатися або взагалі пройти повз. Крім того, є ймовірність того, що Діва здатна наступити на старі граблі, повторивши помилку, яку колись вже робила. Щоб день виявився продуктивним, Діві не слід розслаблятися. Запорука її успіху – уважність у справах, енергійність та настрій на позитив.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези будуть відмінним дипломатом і при бажанні зможуть порозумітися з ким завгодно – і з колегами, і з друзями, і з начальством, і навіть з незнайомими людьми. Тож якщо у них накопичилися до якоїсь людини делікатні запитання чи претензії, зірки радять їм не відкладати розмови на другий день. Терези зможуть донести свої почуття і думки до співрозмовника і можуть на те, що їх правильно зрозуміють.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонові буде болісно важко довести будь-яку справу до кінця, проте ще важче йому буде за цю справу взятися: його гороскоп передбачає розсіяність та розслаблення. Якщо ж справи вимагатимуть від Скорпіона втручання, він може затягувати їх до нескінченності. Встати по будильнику, не запізнитися на зустріч, зробити прибирання - всі ці звичайні справи здаватимуться Скорпіонові непотрібними або вимагати невиправдано великих зусиль. Що ж, резерви організму не безмежні: зірки радять Скорпіону добре відпочити, щоб відновити і фізичні, і душевні сили.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець, швидше за все, буде повністю задоволений перебігом своїх справ – події обіцяють розвиватись так, як він і планував. Крім того, не виключені приємні сюрпризи та подарунки долі, на кшталт позачергової премії, вдалої покупки, знайомства, компліменту, закоханого погляду. Іншими словами, у Стрільця навряд чи буде привід нарікати на обставини, так що він здатний буквально випромінювати позитив, щедро поділяючись своїм гарним настроєм з усіма, хто знаходиться поруч.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Зірки попереджають Козерога про те, що йому не слід у важливих питаннях покладатися лише на себе – йому може не вистачити не лише енергії, але й досвіду чи знань. Це може стосуватися і особистого життя, і справ, і відносин з людьми. Якщо Козеріг не зізнається у своєму невігластві, то ризикує наробити помилок. Єдиний правильний шлях – радитися з оточуючими: у роботі Козерога доречно запитати поради фахівця, а в побутовому конфлікті – призначити мудрого третейського суддю.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Справи у Водолія обіцяють складатися успішно навіть без особливих зусиль з його боку! Це один з небагатьох днів, коли бажання Водолія співпадатимуть з його можливостями. Не виключено, що доля порадує Водолія приємним сюрпризом, романтичною зустріччю чи несподіваними грошима. Якщо ж Водолій планував великий проект чи відповідальну розмову – саме час здійснювати задумане. Девізом дня йому має стати: «Не бійся вирушати в дорогу, бійся залишатися дома!».

Риби (20 лютого – 20 березня)

У Риб не найкращий день для навчання, розумової роботи та планування – надто багато вони можуть наробити помилок. Якщо ж Рибам все-таки доведеться попрацювати головою, краще нікому не показувати до певного часу плоди своєї праці. І тим більше не варто намагатися негайно втілити сьогоднішні плани в життя! Швидше за все, ці плани надто далекі від реальності: у кращому разі над ними ще працюватимуть і працюватимуть. Ну а найправильнішим рішенням буде присвятити цей день якійсь творчості – повірте, ви не пошкодуєте!