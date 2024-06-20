20.06.2024 17:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові усувають наслідки негоди (фото)

Через шквальний вітер пошкоджень зазнали дерева майже в усіх районах Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Працівники СКП «Харківзеленбуд» усувають наслідки негоди в місті. Комунальники працюють у скверах, парках, на дитячих майданчиках та вздовж «червоних» ліній.

Крім того, вони допомагають прибирати дерева з проїжджої частини, усувати перешкоди для руху трамваїв і тролейбусів, знімати гілля з дротів електропередач.

Станом на зараз фахівці опрацьовують понад 30 заявок. Роботи тривають.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Індустріальному районі Харкова перекладають водовід пошкоджений через ворожий обстріл.