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20.06.2024  17:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові усувають наслідки негоди (фото)

Через шквальний вітер пошкоджень зазнали дерева майже в усіх районах Харкова.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Працівники СКП «Харківзеленбуд» усувають наслідки негоди в місті. Комунальники працюють у скверах, парках, на дитячих майданчиках та вздовж «червоних» ліній.
 
Крім того, вони допомагають прибирати дерева з проїжджої частини, усувати перешкоди для руху трамваїв і тролейбусів, знімати гілля з дротів електропередач.
 
Станом на зараз фахівці опрацьовують понад 30 заявок. Роботи тривають.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Індустріальному районі Харкова перекладають водовід пошкоджений через ворожий обстріл.
 
Тэги:  жкг, харків
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