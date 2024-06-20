20.06.2024 16:54

Комунальники Харкова ремонтують дитячі майданчики міста

Про роботи, які виконують працівники підприємства, розповіли у КП «Харківспецбуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники КП «Харківспецбуд» наводять лад на дитячих і спортивних майданчиках. Зокрема, вони ремонтують і міняють пошкоджені елементи.