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20.06.2024  16:35   Віталій Хінєвіч

День літнього сонцестояння: що варто знати

20 червня астрономічна подія, що означає початок астрономічного літа.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Зазначається, що сонцестояння – це момент, коли центр Сонця проходить через найпівнічнішу або найпівденнішу точки екліптики. 
 
Літнє сонцестояння відбувається, коли Сонце знаходиться на найпівнічнішій точці екліптики з нахилом +23° 27', а зимове – на найпівденнішій з нахилом -23° 27'. 
 
Це день, коли північний полюс найбільш нахилений до Сонця або відхилений від нього.
 
У Києві 20 червня 2024 року світловий день триватиме 16 годин і 27 хвилин, сонце зійде о 04:46, а зайде о 21:13.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 20 червня.
 
Тэги:  сонцестояння
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