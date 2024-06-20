20.06.2024 16:35 Віталій Хінєвіч

День літнього сонцестояння: що варто знати

20 червня астрономічна подія, що означає початок астрономічного літа.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Зазначається, що сонцестояння – це момент, коли центр Сонця проходить через найпівнічнішу або найпівденнішу точки екліптики.

Літнє сонцестояння відбувається, коли Сонце знаходиться на найпівнічнішій точці екліптики з нахилом +23° 27', а зимове – на найпівденнішій з нахилом -23° 27'.

Це день, коли північний полюс найбільш нахилений до Сонця або відхилений від нього.

У Києві 20 червня 2024 року світловий день триватиме 16 годин і 27 хвилин, сонце зійде о 04:46, а зайде о 21:13.

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