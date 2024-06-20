20.06.2024 16:24 Дмитро Колонєй

У Харкові хитрий дебошир намагався уникнути покарання

Мешканцю Харкова відтепер загрожує більш жорстке покарання.

Як повідомляє РЕДПОСТ , в березні 2024 року харків'янин був визнаний винним у нанесені легких тілесних ушкоджень. Йогг засудили до виконання 100 годин громадських робіт. Але хитрий чоловік жодного не з’явився до місця відбування покарання та не виконував умови покарання.

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У підсумку на хулігана правоохоронці завели справу про ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням вол. Йому загрожує арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.

19 червня 2024 року порушнику оголосили про підозру.