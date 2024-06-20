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20.06.2024  16:24   Дмитро Колонєй

У Харкові хитрий дебошир намагався уникнути покарання

Мешканцю Харкова відтепер загрожує більш жорстке покарання.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, в березні 2024 року харків'янин був визнаний винним у нанесені легких тілесних ушкоджень. Йогг засудили до виконання 100 годин громадських робіт. Але хитрий чоловік жодного не з’явився до місця відбування покарання та не виконував умови покарання.
 
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У підсумку на хулігана правоохоронці завели справу про ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням вол. Йому загрожує арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.
 
19 червня 2024 року порушнику оголосили про підозру.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові жінку підозрюють у незаконному придбанні та зберіганні наркотиків.
 
Тэги:  кримінал, харків
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