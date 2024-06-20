20.06.2024 14:45 Віталій Хінєвіч

У Харкові жінку підозрюють у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів

Правоохоронці виявили у жінки полімерний пакет з речовиною білого кольору, схожою на наркотичну.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

15 березня до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що екіпаж поліції виявив у 33-річної громадянки полімерний пакет з речовиною білого кольору, схожою на наркотичну. Зі слів жінки, пакунок вона знайшла неподалік гаражного кооперативу.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. З’ясовано, що порушниця протягом року вже була засуджена за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

За місцем виклику працівники поліції вилучили речові докази та направили на експертне дослідження. Згідно з висновками експертів, вилучена речовина виявилася наркотичним засобом «PVP».

За даним фактом слідчим відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 (незаконне придбання та зберігання психотропної речовини без мети збуту наркотичного засобу, вчиненого протягом року після засудження за цією статтею) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 2 тисяч до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до 3 років.

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