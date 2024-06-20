20.06.2024 14:20 Віталій Хінєвіч

Енергетики повернули світло у ще одне село Харківської області

Фахівці Ізюмського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" повернули світло до села Сулигівка Оскільської територіальної громади, передає РЕДПОСТ .

Як розповів в.о. начальника Ізюмського РЕМ Володимир Протопоп, руйнування на території села – колосальні: влітку 2022 року тут точилися найзапекліші бої.

"Інфраструктура була зруйнована повністю. Підстанції розбиті, знищені повітряні лінії електропередачі... Відновлення розпочали практично з нуля. Також довелося чекати, поки сапери проведуть розмінування", - зазначив він.

За словами Володимира Протопопа, у Сулигівці проживає поки що тільки три родини, будинки яких вже заживлено. Якщо до села будуть повертатися люди, енергетики підключатимуть їхні оселі за заявками.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram