У Харкові провели роботи на газопроводі

«Газмережі» виконали ремонтні роботи на підземному газопроводі у Салтівському районі Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську філію «Газмережі», у рамках підготовуи до опалювального сезону фахівці філії виконали ремонтно-відновлювальні роботи на підземному газопроводі в одному з найбільших спальних районів Харкова. Цей газопровід відіграє ключову роль у забезпеченні безперебійного розподілу газу як для підприємств, так і для побутових споживачів.
Після тимчасового припинення газопостачання через ремонтні роботи, мешканцям 28 багатоквартирних будинків вдалося відновити подачу енергоресурсу. Харківські газовики завершили всі необхідні роботи, включаючи відновлення газу, протягом одного дня.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проводять ремонтно-відновлювальні роботи по всьому місту.
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