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20.06.2024  11:11   Рита Парфенова

У Харкові провели роботи на газопроводі

«Газмережі» виконали ремонтні роботи на підземному газопроводі у Салтівському районі Харкова.

Харківська міська філія «Газмережі»

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську філію «Газмережі», у рамках підготовуи до опалювального сезону фахівці філії виконали ремонтно-відновлювальні роботи на підземному газопроводі в одному з найбільших спальних районів Харкова. Цей газопровід відіграє ключову роль у забезпеченні безперебійного розподілу газу як для підприємств, так і для побутових споживачів.

Харківська міська філія «Газмережі»

Після тимчасового припинення газопостачання через ремонтні роботи, мешканцям 28 багатоквартирних будинків вдалося відновити подачу енергоресурсу. Харківські газовики завершили всі необхідні роботи, включаючи відновлення газу, протягом одного дня.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проводять ремонтно-відновлювальні роботи по всьому місту.

Тэги:  газ, харків
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