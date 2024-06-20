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20.06.2024  10:51   Рита Парфенова

Комунальники Харкова замінили головний прапор України

У Харкові співробітники СКП «Харківзеленбуд» замінили державний прапор на головному флагштоку міста на менший.

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Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, це зроблено через погіршення погодних умов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що згідно з прогнозом метеорологів, 20 червня в Харкові та області передбачається гроза, шквальний вітер та місцями град.
 

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Тэги:  прапор, харків
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