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20.06.2024  10:39   Рита Парфенова

На Куп'янському напрямку тривають боєзіткнення, – Генштаб ЗСУ

Наразі тривають боєзіткнення поблизу Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Тернів.

війна в україні
Фото ілюстративне
 
Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 10.00 18 червня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.
 
На Куп’янському напрямку тривають п'ять штурмових дій у районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Тернів. Три атаки ворога поблизу Стельмахівки вже відбито. Ситуація залишається контрольованою.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина загинула, четверо отримали поранення внаслідок обстрілів військовими рф міста Харків та населених пунктів області протягом минулої доби.
Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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