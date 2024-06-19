    
Главная Новини Харкова Суспільство Про погіршення погодних умов в Харкові попереджають синоптики
19.06.2024  16:22   Рита Парфенова

Про погіршення погодних умов в Харкові попереджають синоптики

Жителів Харкова та області попереджають про грози та шквали.

негода
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

«20 червня вдень у Харкові та області прогнозуються грози, пориви вітру та шквали  зі швидкістю 17-22 м/с, місцями можливий град.», – йдеться у повідомленні.

Ступінь цієї небезпеки оцінюється як перший рівень (жовтий).

Людям радять триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що синоптики спростували інформацію про надходження пилу з Сахари на територію України.

Тэги:  негода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.06 ЖКГ У Харкові вітер пошкодив дерева по всьому місту 14.06 Суспільство Найближчого вікенду у Харкові може випасти місячна норма опадів 11.06 Суспільство У Харкові та області очікуються грози
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 