Про погіршення погодних умов в Харкові попереджають синоптики

Жителів Харкова та області попереджають про грози та шквали.
«20 червня вдень у Харкові та області прогнозуються грози, пориви вітру та шквали зі швидкістю 17-22 м/с, місцями можливий град.», – йдеться у повідомленні.
Ступінь цієї небезпеки оцінюється як перший рівень (жовтий).
Людям радять триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що синоптики спростували інформацію про надходження пилу з Сахари на територію України.
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