Про погіршення погодних умов в Харкові попереджають синоптики

19.06.2024 16:22 Рита Парфенова

Жителів Харкова та області попереджають про грози та шквали.

«20 червня вдень у Харкові та області прогнозуються грози, пориви вітру та шквали зі швидкістю 17-22 м/с, місцями можливий град.», – йдеться у повідомленні.

Ступінь цієї небезпеки оцінюється як перший рівень (жовтий).

Людям радять триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що синоптики спростували інформацію про надходження пилу з Сахари на територію України.