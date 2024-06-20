20.06.2024 11:25 Рита Парфенова

Ігор Терехов: Робота над відновленням міста триває безперервно

У Харкові безперервно працюють над відновленням пошкоджених будинків та об’єктів інфраструктури.



Фото: ХМР

Про це 20 червня в ефірі національного телемарафону заявив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Тем не менш мер зазначив, що через обсяги руйнацій одразу відновити все, що пошкодив російський агресор, неможливо.

«Ми постійно працюємо над цим. Звісно, усунути всі руйнації одразу неможливо, адже пошкоджень зазнали понад 9 тис. будівель. На їх відновлення необхідні колосальні кошти та величезний людський ресурс», - розповів мер.

За його словами, у порівнянні з травнем кількість обстрілів зменшилась, однак ворог продовжує тероризувати харків’ян. Так, напередодні росіяни атакували Харків трьома авіабомбами, внаслідок чого були пошкоджені дитячий табір та житловий будинок, постраждали двоє жінок.

Паралельно з відновленням житлового сектору, розповів мер, триває підготовка до опалювального сезону. Як зазначив Ігор Терехов, місто отримує значну фінансову підтримку. Зокрема, для відновлення енергетичного сектору та закупівлі необхідного обладнання Харків отримає від ЄБРР кредит у 25 млн євро. Крім того, грант у 47 млн євро на ці потреби місту виділить Світовий банк.

«Також нам дуже серйозно допомагає USAID, яке теж закупляє для нас енергетичні установки. Залучаємо і кошти міського бюджету. Крім того, 2 млрд грн на підготовку Харкова до опалювального сезону виділив Кабмін», - повідомив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків провів низку перемовин та підписав угоди з міжнародними партнерами, які допоможуть місту в проходженні опалювального сезону.