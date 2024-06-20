    
Главная Фото Виставки, ярмарки Виставка живопису «Територія добра» проходить у Харкові (фото)
20.06.2024  11:34   

Виставка живопису «Територія добра» проходить у Харкові (фото)

У ІВЦ "Бузок" проходить персональна виставка живопису Євгенії Смецької «Територія добра».

Харків, художниця, виставка

Євгенія Смецька – корінна харків'янка. Закінчила середню школу, курси художників-оформлювачів. 
 
Євгенії цікаві різні матеріали і техніки: олія, пастель, акварель. Її роботи знаходяться у приватних колекціях нашої країни та за кордоном, повідомляє РЕДПОСТ
 
Черпає натхнення в красі природи, ніжності листочків та пелюстків. Любить  море, небо, все красиве. Живопис вчить, насамперед, розуміти самого себе, думати, ще більше розкриває очі на цей чудовий світ.
 
Виставка триватиме до 30 червня у великій залі ІВЦ "Бузок" за адресою вул. Сумська, 25 (праве крило ХНАТОБ) щодня, крім понеділка, з 10 до 18 години.
 
Нагадаємо, у малій залі ІВЦ "Бузок" проходить виставка Крістіни Зарівчацької, восьмирічної художниці з Харкова "Дебют маленької харків'янки".


Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея

Тэги:  харків, виставка
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.06 ЖКГ В Індустріальному районі Харкова перекладають водовід пошкоджений через ворожий обстріл 20.06 Надзвичайні події У Харкові жінку підозрюють у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів 20.06 ЖКГ Енергетики повернули світло у ще одне село Харківської області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 