20.06.2024 11:34

Виставка живопису «Територія добра» проходить у Харкові (фото)

У ІВЦ "Бузок" проходить персональна виставка живопису Євгенії Смецької «Територія добра».





Євгенія Смецька – корінна харків'янка. Закінчила середню школу, курси художників-оформлювачів. Євгенія Смецька – корінна харків'янка. Закінчила середню школу, курси художників-оформлювачів.

Євгенії цікаві різні матеріали і техніки: олія, пастель, акварель. Її роботи знаходяться у приватних колекціях нашої країни та за кордоном, повідомляє РЕДПОСТ

Черпає натхнення в красі природи, ніжності листочків та пелюстків. Любить море, небо, все красиве. Живопис вчить, насамперед, розуміти самого себе, думати, ще більше розкриває очі на цей чудовий світ.

Виставка триватиме до 30 червня у великій залі ІВЦ "Бузок" за адресою вул. Сумська, 25 (праве крило ХНАТОБ) щодня, крім понеділка, з 10 до 18 години.

Нагадаємо, у малій залі ІВЦ "Бузок" проходить виставка Крістіни Зарівчацької, восьмирічної художниці з Харкова " Дебют маленької харків'янки ".



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