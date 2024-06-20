20.06.2024 15:05 Віталій Хінєвіч

В Індустріальному районі Харкова перекладають водовід пошкоджений через ворожий обстріл

Бригади служби зовнішніх водопровідних мереж Індустріального району комплексу «Харківводопостачання» розпочали заміну зруйнованої обстрілом ділянки трубопроводу на проспекті Героїв Харкова, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив начальник Індустріального району служби зовнішніх водопровідних мереж Володимир Сундук, після ретельного аналізу місця прильоту намітили перекласти 300 метрів водоводу діаметром 300 мм.

«Ця гілка трубопроводу забезпечує водопостачання мешканцям кількох приміських населених пунктів. Заміну проводимо без відключення споживачів, подачу води припинимо лише на короткий період перепідключення мереж. Перекладаємо відкритим способом, наразі продовжуємо земляні та підготовчі роботи, а також зварювальні – готуємо відрізок трубопроводу під укладання. Незважаючи на спеку, працюємо злагоджено та оперативно, адже майстри бригади вже мають досвід, відпрацювали та застосовували на практиці заходи щодо усунення нештатних ситуацій на наших об'єктах після обстрілу. Забезпечені всіма необхідними матеріалами, обладнанням та спецтехнікою. Плануємо закінчити відновлювальні роботи та благоустрій ділянки за два тижні», - зазначив Володимир Сундук.

Начальник району подякував благодійному фонду Японії за надання сучасних та якісних матеріалів, ця неоціненна допомога дозволяє проводити ремонти на мережах вчасно та забезпечувати подачу води харків'янам.

В Індустріальному районі в поточному році вже оновили 300 метрів технічно зношених трубопроводів, встановили 21 пожежний гідрант, капітально відремонтували 173 оглядові колодязі із заміною люків та усунули 119 аварійних ситуацій на об'єктах водопостачання.

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