Харківський плавець став двічі призером чемпіонату України

20.06.2024 15:24

Харківський спортсмен здобув нагороди національної першості.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що за нагороди Олімпіади боротиметься тенісистка Еліна Світоліна, яка кваліфікувалася на змагання.