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20.06.2024  15:24   

Харківський плавець став двічі призером чемпіонату України

Харківський спортсмен здобув нагороди національної першості.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, представник Харкова плавець Ігор Червінський виборов дві медалі чемпіонату України з плавання на відкритій воді, який пройшов з 15 по 18 червня 2024 року в Івано-Франківську:
 
  • Срібло спортсмен завойював на дистанції 10 км. серед чоловіків з результатом 2 години 2 хвилини 20,6 секунди. Випередив його представник Дніпропетровської області Володимир Воронько (2:01:30,3).
  • Бронзу Ігор виборов на дистанції 5 км (0:58:15,4). Володимир Воронько посів друге місце (0:57:30,0), а чемпіоном став Олег Мамалига з Дніпропетровської області (0:57:28,7).
 

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що за нагороди Олімпіади боротиметься тенісистка Еліна Світоліна, яка кваліфікувалася на змагання.

 

 

Тэги:  спорт, перемога, харків, плавання
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