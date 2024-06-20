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20.06.2024  15:45   Віталій Хінєвіч

В одному із сіл Чугуївського району тимчасово не буде газопостачання

Тимчасово призупиняється розподіл газу в селі Залізничне.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
 
На час проведення ремонтних робіт, тимчасово призупиняється розподіл газу до 77 домоволодінь села Залізничне Чугуївського району.
 
Дата проведення ремонтних робіт 26.06.2024 року, з 8-00 годин. Запланована дата відновлення газопостачання -26.06.2024р.
 
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Тэги:  жкг, харків
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