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20.06.2024  16:00   Дмитро Колонєй

Мешканець Харківщини співпрацював з окупантіами

На Харківщині викрили прибічника ворога.

Співпрацював з окупантіами мешканець Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 54-річний безробітний під час окупації Балаклії перейшов на бік ворога:
 
  • добровільно працював на ворога;
  • обійняв посаду «главного инженера отдела образования Балаклейского териториального управления Изюмского района Харьковской области»;
  • оцінював стан навчальних закладів від «обстрілів української армії»;
  • збав інформації щодо технічного стану та характеру пошкоджень закладів дошкільної освіти та шкіл на території міста, які були спричинені внаслідок руйнувань, з метою встановлення сум збитків;
  • передавав дані керівництву окупаційної адміністрації. 
 
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Правоохоронці викрили чоловіка.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про поштарку, яка працювала на загарбників.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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