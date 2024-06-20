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20.06.2024  16:05   

У Харківській області на одній із присадибних ділянок вирощували коноплі

До правоохоронців надійшла інформація, що на присадибній ділянці одного з мешканців селела Хорошево вирощується конопля.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
 
Так, поліцейськими проведено санкціонований обшук подвір’я. Під час огляду території домогосподарства правоохоронці виявили 28 кущів, попередньо, рослин конопель. 
 
Чоловік пояснив, що вирощував рослини для власних потреб без мети збуту. Все виявлене вилучено для подальшого проведення експертизи.
 
 
За вказаним фактам відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель» Кримінального кодексу України.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що «елітного» алкоголю з каністр на 6 мільйонів гривень вилучили в Харкові.
 
Тэги:  події, харків
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