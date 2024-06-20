У Харківській області на одній із присадибних ділянок вирощували коноплі

До правоохоронців надійшла інформація, що на присадибній ділянці одного з мешканців селела Хорошево вирощується конопля.
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Будьте обережні зі словами, оскільки емоції домінуватимуть над логікою. Яскраві образи та метафори допоможуть швидше переконати опонентів, а правильний стиль одягу принесе успіх.
Ранок розпочнеться безхмарним, але середині дня погода зміниться: небо в Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Удень і ввечері очікується дощ, який з посиленням наближається до вечора.
Щороку 20 червня біженці та вимушені переселенці відзначають свій сумний день.
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