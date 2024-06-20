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20.06.2024  17:27   

Під Харковом зникла дитина боялася повертатися додому

У передмісті Харкова розшукували зниклу безавісті дівчинку.

Боялася повертатися додому зникла дитина під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 19 червня 2024 року о 21:25 до чугуївських правоохоронців звернулася жінка із проханням допомогти розшукати її зниклу 12-річну доньку. Дівчина пішла гуляти з друзями та не повернулась.
 
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Вже за пів години працівники поліції розшукали зниклу дитину.
Дівчинку передали батькам. Вона пояснила, що гуляла з друзями допізна і боялася повертатися додому. З родиною та дитиною проведена профілактична бесіда.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що поліція Харківщини знайшла неповнолітню, яка втекла з дому через вікно.
 
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