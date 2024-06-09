Поліція Харківщини знайшла неповнолітню, яка втекла з дому через вікно

Поліція оперативно розшукала неповнолітню мешканку Харківщини, яка втекла з дому після сварки з матір'ю
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
До Харківського районного управління поліції № 1 надійшло повідомлення від 36-річної мешканки селища Безлюдівка. Жінка розповіла, що після сварки її 16-річна донька вилізла у вікно та пішла в невідомому напрямку.
На пошуки підлітка був залучений особовий склад Харківського районного управління поліції № 1. Ювенальні поліцейські знайшли дівчину в Харкові, де вона перебувала у своєї подруги.
Поліція повідомляє, що жодних неправомірних дій щодо дівчини не було вчинено, і з нею провели профілактичну бесіду.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що працівники харківської поліції упродовж доби оперативно опрацювали 1157 повідомлень від громадян.
Комментариев: 0
Сьогодні легше буде виконувати поточну роботу, скористайтеся цим, щоб розібрати завали. Рішучість доречна і в коханні – зірки орієнтовані на конкретний результат.
У Харкові похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами.
За традицією щодругої неділі червня відзначається День працівників легкої промисловості України.
влажность:
давление:
ветер: