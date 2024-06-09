09.06.2024 17:19 Рита Парфенова

Поліція Харківщини знайшла неповнолітню, яка втекла з дому через вікно

Поліція оперативно розшукала неповнолітню мешканку Харківщини, яка втекла з дому після сварки з матір'ю

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

До Харківського районного управління поліції № 1 надійшло повідомлення від 36-річної мешканки селища Безлюдівка. Жінка розповіла, що після сварки її 16-річна донька вилізла у вікно та пішла в невідомому напрямку.

На пошуки підлітка був залучений особовий склад Харківського районного управління поліції № 1. Ювенальні поліцейські знайшли дівчину в Харкові, де вона перебувала у своєї подруги.

Поліція повідомляє, що жодних неправомірних дій щодо дівчини не було вчинено, і з нею провели профілактичну бесіду.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що працівники харківської поліції упродовж доби оперативно опрацювали 1157 повідомлень від громадян.