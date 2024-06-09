09.06.2024 10:43 Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Працівники харківської поліції упродовж доби оперативно опрацювали 1157 повідомлень від громадян

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, переважна більшість звернень стосувалися порушень законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайства та хуліганства.

Особовий склад ГУНП в Харківській області доставив до територіальних підрозділів 25 громадян для перевірки, підозрюваних у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведенні пропагандистської діяльності.

На блокпостах Харківської області правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3200 транспортних засобів, щоб запобігти потраплянню у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин. У ході перевірок поліцейські викрили двох осіб у незаконному обігу наркотичних речовин та вилучили заборонені речовини.

Протягом минулої доби на території Харківщини сталося 18 дорожньо-транспортних пригод, у яких травмовано 16 громадян.

Поліцейські також викрили трьох водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби рятувальники ДСНС 16 разів виїжджали на гасіння пожеж, шість з яких спричинив ворог.