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09.06.2024  11:23   Рита Парфенова

У Харкові грабіжник позіхнувся на святе

Вуличного грабіжника затримали в Новобаварському районі Харкова

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Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, у Новобаварському районі поліція затримала чоловіка, який зірвав з шиї 17-річного хлопця золотий ланцюжок з хрестиком.

У зловмисника вилучено речовий доказ, а слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу для нападника.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що працівники харківської поліції упродовж доби оперативно опрацювали 1157 повідомлень від громадян.

Тэги:  пограбування, харків
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