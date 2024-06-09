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09.06.2024  12:07   Рита Парфенова

Дві людини отримали поранення внаслідок обстрілів Харківщини

Двоє людей поранено внаслідок чергових ворожих обстрілів Харківщини

швидка допомога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Увечері 8 червня окупанти здійснили артилерійський обстріл селища Дворічна Купʼянського району. З множинними пораненнями до лікарні госпіталізовано 55-річну жінку.
 
9 червня приблизно о 00:25 військові рф обстріляли селище Борова Ізюмського району, завдавши пошкоджень приватним домоволодінням. У результаті обстрілу поранено 82-річного чоловіка. Попередньо встановлено, що росіяни вдарили по населеному пункту з РСЗВ «Ураган».
 
Прокурори та слідчі поліції вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.
 
Під процесуальним керівництвом Ізюмської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення внаслідок обстрілів населених пунктів Харківщини з боку російських військових.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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