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09.06.2024  12:52   Рита Парфенова

Відключення електроенергії на Харківщині не прогнозується: подробиці

У неділю, 9 червня, погодинні графіки відключення електроенергії не діятимуть по всій Україні.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укренерго.

«9 червня застосування графіків погодинних відключень для промислових та побутових споживачів не прогнозується», – йдеться у повідомленні Укренерго.

Причина - знищення споживання у вихідний день та повернення в роботу енергоблока АЕС.

При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 8 до 14 червня включно.

Тэги:  відключення світла, харків
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