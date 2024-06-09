Відключення електроенергії на Харківщині не прогнозується: подробиці

У неділю, 9 червня, погодинні графіки відключення електроенергії не діятимуть по всій Україні.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укренерго.
«9 червня застосування графіків погодинних відключень для промислових та побутових споживачів не прогнозується», – йдеться у повідомленні Укренерго.
Причина - знищення споживання у вихідний день та повернення в роботу енергоблока АЕС.
При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 8 до 14 червня включно.
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Сьогодні легше буде виконувати поточну роботу, скористайтеся цим, щоб розібрати завали. Рішучість доречна і в коханні – зірки орієнтовані на конкретний результат.
У Харкові похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами.
За традицією щодругої неділі червня відзначається День працівників легкої промисловості України.
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