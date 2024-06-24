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24.06.2024  17:33   

Мешканки Харківщини працювали в окупаційній адміністрації

На Харківщині викриті ще дві прибічниці ворога.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Ізюмському районі Харківщини поліція викрила 36 та 44-річну жінку, які працювали на заграбників: 
 
Дві жінки добровільно обійняли посади в незаконно створеній окупаційною владою адміністрації.
 
  • Одна із жінок з травня 2022 року добровільно обіймала посаду «главного спєциаліста общєго отдєла врємєнной гражданской адміністраціі Ізюмского района Харьковской області». Вона виконувала розпорядження, надані начальником «отдєла».
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  • Друга порушниця з червня 2022 року влаштувалась на посаду «завєдующєй сєктором по вопросам труда і социально-трудових отношеній управлєнія труда і социальной політікі» тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області та виконувала розпорядження, надані начальником «управлєнія».
Жінкам заочно оголлосили підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) .
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині до десяти років за ґратами з конфіскацією майна загрожує колаборанту, який очолив «отдел благоустройства» під час окупації Вовчанська.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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