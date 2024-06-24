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24.06.2024  18:00   Дмитро Колонєй

У Харкові на Холоній горі усувають наслідки удару ворога

Фахівці чотирьох комунальних підприємств займаються відновлювальними роботами у Харкові.

Усувають наслідки удару ворога на Холодній горі комунальники: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові усувають наслідки обстрілу представники волонтерських організацій, фахівці чотирьох комунальних підприємств
  • КП «Харківспецбуд»,
  • КП «Харківблагоустрій»
  • СКП «Харківзеленбуд» і
  • КП «Шляхрембуд».
Усувають наслідки удару ворога на Холодній горі комунальники: Новини Харкова
 
Усувають наслідки удару ворога на Холодній горі комунальники: Новини Харкова
 
 
Вони закривають віконні контури. Внаслідок атаки майже повністю було зруйновано два приватних будинки, ще 40 - пошкоджено. Вибуховою хвилею було вибито більше 100 вікон у багатоквартирних будинках.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у будинку, який постраждав від ворожого обстрілу по проспекту Гагаріна в Слобідському районі Харкова, оперативно відновили водопостачання.
 

 

Тэги:  агрессия россии, ремонт, харків
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