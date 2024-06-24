    
Главная Новини Харкова Спорт Харківські спортсменки боротимуться за олімпійські нагороди в брейкінгу
24.06.2024  18:33   Дмитро Колонєй

Харківські спортсменки боротимуться за олімпійські нагороди в брейкінгу

Харківські представниці дебютуючого виду спорту виступатимуть у Парижі.

Боротимуться за олімпійські нагороди в брейкінгу харківські спортсменки
Як повідомляє РЕДПОСТ, брейкінг, один з нових видів спорту, який дебютує на Іграх-2024 у Парижі, буде мати трьох представників від України. Серед них і харків'янки.
 
За підсумками Олімпійської кваліфікаційної серії з брейкінгу, яка відбувалася в угорському Будапешті, перепустки отримали
  • Катерина Павленко (B-girl Kate) та
  • Анна Пономаренко (B-girl Stefani).
  • Олег Кузнєцов (B-boy Kuzya).
Боротимуться за олімпійські нагороди в брейкінгу харківські спортсменки
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що збірна України з футболу здобула першу перемогу на Євро-2024.
 
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 