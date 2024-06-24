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24.06.2024  19:34   

Загарбники посилили атаки на Харківщині

Про оперативну ситуацію по Харківщині на вечір 24 червня 2024 року розповіли у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, бойова ситуація на Харківщині наступна:
 
  • На Куп’янському напрямку наразі нараховується 4 спроби окупантів просунутися, бої точаться неподалік Піщаного та Стельмахівки.
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  • На Лиманському напрямку кількість атак за сьогодні збільшилась майже вдвічі – до 18, шість з яких іще тривають. Штурмові дії зараз відбуваються в районах Греківки, Копанок, Невського, Серебрянського лісництва, Тернів та Синьківки. 

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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